Healthcare
February 7, 2020 / 7:37 AM / Updated 27 minutes ago

BRIEF-Klaria Receives SEK 6.4 Mln Milestone Payment From EU's Horizon 2020 Program

1 Min Read

Feb 7 (Reuters) - Klaria Pharma Holding AB (publ):

* KLARIA RECEIVES 6.4 MSEK MILESTONE PAYMENT FROM EU’S HORIZON 2020 PROGRAM TO TAKE SUMATRIPTAN ALGINATE FILM TO MARKET

* KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) - PIVOTAL CLINICAL STUDY REQUIRED FOR SUBMISSION OF APPROVAL IS PLANNED TO START IN FIRST HALF OF 2020

* KLARIA PHARMA HOLDING AB (PUBL) - MILESTONE PAYMENT OF 6.4 MSEK IS EXPECTED TO COVER REMAINING COSTS WITHIN KL-00119 PROJECT UP UNTIL FILING OF APPLICATIONS FOR MARKET APPROVAL Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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