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June 1, 2020 / 6:51 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Klepierre Reopens All Its French Shopping Centres

1 Min Read

June 1 (Reuters) - KLEPIERRE SA:

* ANNOUNCED ON SATURDAY THAT IS HAS REOPENED ALL ITS FRENCH SHOPPING CENTRES

* ADMINISTRATIVE DECISIONS THAT HAD ORDERED CLOSURE OF 9 SHOPPING MALLS IN PARIS REGION HAVE BEEN REVOKED

* WITH PORTUGUESE MALLS REOPENING ON MONDAY, REOPENINGS IN FRANCE BRING THE SHARE OF OPEN MALLS IN THE WHOLE KLEPIERRE PORTFOLIO TO 93% IN VALUE GROUP SHARE

* THE SHARE WILL REACH 100% ON JUNE 8 WHEN SHOPPING CENTRES IN MADRID AND BARCELONA REGIONS REOPEN

Source text for Eikon: Further company coverage:

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