BRIEF-Klepierre Reopens All Its French Shopping Centres

June 1 (Reuters) - KLEPIERRE SA:
* ANNOUNCED ON SATURDAY THAT IS HAS REOPENED ALL ITS FRENCH SHOPPING CENTRES
* ADMINISTRATIVE DECISIONS THAT HAD ORDERED CLOSURE OF 9 SHOPPING MALLS IN PARIS REGION HAVE BEEN REVOKED
* WITH PORTUGUESE MALLS REOPENING ON MONDAY, REOPENINGS IN FRANCE BRING THE SHARE OF OPEN MALLS IN THE WHOLE KLEPIERRE PORTFOLIO TO 93% IN VALUE GROUP SHARE
* THE SHARE WILL REACH 100% ON JUNE 8 WHEN SHOPPING CENTRES IN MADRID AND BARCELONA REGIONS REOPEN
Source text for Eikon: Further company coverage: