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March 27, 2018 / 5:34 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Klövern Issues SEK 900 Million Of Green Bonds

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Klovern:

* KLÖVERN AB (PUBL): KLÖVERN ISSUES SEK 900 MILLION OF GREEN BONDS

* ‍SUCCESSFULLY ISSUED SENIOR UNSECURED GREEN BONDS IN TOTAL AMOUNT OF SEK 900 MILLION UNDER A FRAMEWORK AMOUNT OF SEK 2,500 MILLION.​

* BONDS HAVE A TENOR OF FOUR YEARS AND A FLOATING INTEREST RATE OF THREE-MONTHS STIBOR + 400 BASIS POINT

* ‍FINAL MATURITY IN APRIL 2022​

* DANSKE BANK, NORDEA AND SWEDBANK HAVE ACTED AS JOINT BOOKRUNNERS IN CONNECTION WITH NEW BOND ISSUE Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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