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February 9, 2018 / 7:17 AM / in 12 hours

BRIEF-Klövern: Mandatory Public Cash Offer To Tobin Shareholders

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 9 (Reuters) - Klovern:

* REG-KLÖVERN AB: KLÖVERN ANNOUNCES A MANDATORY PUBLIC CASH OFFER TO THE SHAREHOLDERS OF TOBIN

* ‍AS COMPENSATION, OFFEROR OFFERS SEK 20 IN CASH PER ORDINARY SHARE AND SEK 108.50 IN CASH PER CLASS A PREFERENCE SHARE IN TOBIN PROPERTIES THAT ARE NOT ALREADY OWNED BY OFFEROR​

* ‍ANNOUNCES, THROUGH SUBSIDIARY DAGON SWEDEN AB ( “OFFEROR”) A MANDATORY PUBLIC CASH OFFER TO SHAREHOLDERS OF TOBIN PROPERTIES AB (PUBL)​

* ‍MANDATORY PUBLIC CASH OFFER TO TENDER ALL OUTSTANDING ORDINARY SHARES AND CLASS A PREFERENCE SHARES IN TOBIN PROPERTIES TO OFFEROR​

* ‍TOTAL VALUE OF OFFER CORRESPONDS TO APPROXIMATELY SEK 367,764,557 BASED ON IN TOTAL 13,962,157 OUTSTANDING SHARES IN TOBIN PROPERTIES​

* ‍OFFEROR OWNS 7,500,000 ORDINARY SHARES IN TOBIN PROPERTIES, REPRESENTING ABOUT 40 PERCENT OF TOTAL NUMBER OF OUTSTANDING SHARES​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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