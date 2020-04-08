Healthcare
April 8, 2020 / 3:18 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Klw Holdings Says Johor Factory Received An Approval Letter From Malaysia Timber Industry Board

1 Min Read

April 8 (Reuters) - KLW Holdings Ltd:

* KLW HOLDINGS LTD - JOHOR FACTORY RECEIVED AN APPROVAL LETTER FROM MALAYSIA TIMBER INDUSTRY BOARD

* KLW HOLDINGS LTD - APPROVAL ALLOWS JOHOR FACTORY TO RESUME OPERATION DURING EXTENDED EFFECTIVE PERIOD

* KLW HOLDINGS LTD - UNABLE TO ASCERTAIN FULL FINANCIAL IMPACT OF EXTENDED EFFECTIVE PERIOD ON FINANCIAL PERFORMANCE OF GROUP

* KLW HOLDINGS LTD - HAS SUFFICIENT FINANCIAL RESERVES TO COVER ALL OF ITS CURRENT LIABILITIES. Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below