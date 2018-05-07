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May 7, 2018 / 3:13 PM / in 27 minutes

BRIEF-Knauf Enters Confidentiality Agreement With USG

Reuters Staff

1 Min Read

May 7 (Reuters) - KNAUF :

* KNAUF - ON MAY 4, GEBR. KNAUF KG, USG ENTERED CONFIDENTIALITY AGREEMENT PURSUANT TO WHICH USG AGREED TO GIVE CERTAIN NON-PUBLIC INFORMATION TO KNAUF

* KNAUF SAYS USG CONFIDENTIALITY AGREEMENT HAS TERM OF 2 YRS, HAS SOME STANDSTILL PROVISIONS APPLYING TO KNAUF

* KNAUF SAYS USG STANDSTILL PROVISIONS TERMINATE ON AUGUST 31, 2018 - SEC FILING

* KNAUF - STANDSTILL PROVISIONS PROHIBIT KNAUF FROM ACQUIRING VOTING SECURITIES OF USG IN EXCESS OF AMOUNT CURRENTLY BENEFICIALLY OWNED BY KNAUF

* KNAUF SAYS WITHOUT KNAUF’S PRIOR WRITTEN APPROVAL, USG WILL NOT ADJOURN/ POSTPONE ANNUAL MEETING/ENCOURAGE STOCKHOLDERS TO NOT ATTEND MEETING Source text : ( bit.ly/2HWCy5I ) Further company coverage:

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