Healthcare
March 26, 2020 / 1:05 PM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Knights Group Hldgs Cuts Board Members' Salaries By 30%

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Knights Group Holdings PLC:

* CURRENT TRADING AND COVID-19 UPDATE

* GROUP TRADING TO DATE HAS BEEN IN LINE WITH MARKET EXPECTATIONS FOR FULL YEAR ENDING 30 APRIL 2020

* NO ADVERSE CHANGE TO GROUP’S PERFORMANCE THUS FAR AS A RESULT OF CORONAVIRUS.

* REDUCING BOARD MEMBERS’ SALARIES BY 30% AND REDUCING SALARIES OF ALL STAFF WHOSE SALARIES ARE £30,000 OR MORE BY 10% FROM 1 APRIL

* IT IS CURRENTLY DIFFICULT TO PREDICT POTENTIAL IMPACT ON ACTIVITY LEVELS OF OUR CLIENTS.

* BOARD DOES NOT BELIEVE IT WOULD BE APPROPRIATE TO PROVIDE FORWARD LOOKING FINANCIAL GUIDANCE

* ARE IN REGULAR DISCUSSION WITH OUR BANKING PARTNERS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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