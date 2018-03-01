BRIEF-Kohl's Corporation Reports Qtrly Sales $‍​6,776 Million Versus $6,205 Million

March 1 (Reuters) - Kohls Corp:
* KOHL‘S CORPORATION REPORTS FINANCIAL RESULTS
* SEES $300-$400 MILLION IN SHARE REPURCHASES IN 2018
* SEES 2018 CAPITAL EXPENDITURES OF APPROXIMATELY $700 MILLION
* QTRLY DILUTED EARNINGS PER SHARE EXCLUDING TAX REFORM AND STORE CLOSURES $1.99
* KOHLS SEES 2018 GROSS MARGIN AS A PERCENTAGE OF SALES INCREASE OF 5 TO 10 BPS OVER 2017
* KOHLS - PLANS TO SHIFT EARNINGS REPORTING CADENCE IN FISCAL 2018 & EXPECTS TO REPORT Q1 RESULTS DURING WEEK OF MAY 20
* KOHLS - ON FEB 28, 2018, DECLARED A QUARTERLY CASH DIVIDEND ON THE COMPANY‘S COMMON STOCK OF $0.61 PER SHARE, AN 11% INCREASE OVER PRIOR DIVIDEND
* KOHLS - ENDED THE YEAR WITH 7 PERCENT LESS INVENTORY
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.77, REVENUE VIEW $6.74 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $4.72, REVENUE VIEW $19.07 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)