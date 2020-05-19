Healthcare
May 19, 2020 / 12:21 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kohls Says Covid-19 Materially Impacted Q1 Results As All Stores Were Closed Beginning On March 20

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May 19 (Reuters) - Kohls Corp:

* KOHLS - COVID-19 MATERIALLY IMPACTED Q1 RESULTS AS ALL STORES WERE CLOSED BEGINNING ON MARCH 20

* KOHLS CORP - TEMPORARILY FURLOUGHED 85,000 ASSOCIATES AND SUPPORTED THEM WITH 2 WEEKS OF PAY, CONTINUATION OF EXISTING HEALTH BENEFITS - PRESENTATION

* KOHLS - INVENTORY DECLINED 3% YEAR-OVER-YEAR AND RECEIPTS WERE DOWN OVER 30% IN Q1

* KOHLS CORP - Q1 DIGITAL SALES +24%, AND ACCELERATED TO +60% IN THE MONTH OF APRIL

* KOHLS CORP - COST OF SHIPPING PRESSURE DRIVEN BY SIGNIFICANT SHIFT OF SALES TO DIGITAL IN Q1 2020 - PRESENTATION

* KOHLS - ENDING CASH FLOW AS OF MAY 2, 2020 WAS $2.04 BILLION Source text: [bit.ly/2Zkkg5Y] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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