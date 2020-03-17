BRIEF-Komax FY EBIT Down At CHF 24.0 Mln

March 17 (Reuters) - KOMAX HOLDING AG:
* FY ORDER INTAKE CHF 408.7 MILLION, REVENUES CHF 417.8 MILLION
* FY EBIT CHF 24.0 MILLION, DECREASED CONSIDERABLY AND WERE WELL BELOW RECORD RESULT ACHIEVED IN 2018
* FY ORDER INTAKE DECREASED BY 17.7% TO CHF 408.7 MILLION (2018: CHF 496.7 MILLION)
* ADAPTS MID-TERM TARGETS IN LINE WITH DEVELOPMENTS IN AUTOMOTIVE MARKET
* BOARD OF DIRECTORS HAS DECIDED TO ADAPT ITS MID-TERM TARGETS (2017-2021) AND DEFINE A NEW TIME HORIZON, NAMELY 2023
* TARGETS FOR 2023: REVENUES OF CHF 450-550 AND EBIT OF CHF 50-80 MILLION, AS WELL AS A PAYOUT RATIO OF 50%-60% OF EAT
* MEDIUM- AND LONG-TERM GROWTH OUTLOOK REMAINS POSITIVE
* FOR THIS REASON, WE HAVE ALREADY INITIATED MEASURES TO REDUCE COSTS OVER LONG TERM
* FORECAST CAN CURRENTLY NOT BE MADE FOR 2020 FINANCIAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)