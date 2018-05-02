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May 2, 2018 / 12:43 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Kona Grill Appoints Alex Zheng To Board Of Directors As Vice Chairman

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - Kona Grill Inc:

* KONA GRILL ANNOUNCES STRATEGIC INVESTMENT

* KONA GRILL INC - APPOINTS ALEX ZHENG, TO ITS BOARD OF DIRECTORS AS VICE-CHAIRMAN

* KONA GRILL INC - TARGETS CHINA FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT THROUGH A MASTER FRANCHISE AGREEMENT

* KONA GRILL - ENTERED INTO SECURITIES PURCHASE AGREEMENTS WITH CO’S PRESIDENT NANYAN ZHENG AND CEO BERKE BAKAY TO RAISE APPROXIMATELY $5.6 MILLION

* KONA GRILL INC - INTENDS TO USE NET PROCEEDS FROM OFFERING TO PAY REQUIRED DEBT PAYMENTS DUE IN 2018

* KONA GRILL INC - TO RAISE $5.6 MILLION THROUGH ISSUANCE OF 3.1 MILLION SHARES OF COMMON STOCK AT A PER SHARE PURCHASE PRICE OF $1.785 Source text for Eikon: Further company coverage:

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