BRIEF-Konecranes To Start Temporary Layoff Talks In Finland Due To Impact Of Coronavirus Pandemic

March 30 (Reuters) - Konecranes Abp:
* KONECRANES TO START TEMPORARY LAYOFF TALKS IN FINLAND DUE TO IMPACT OF CORONAVIRUS (COVID-19) PANDEMIC
* TODAY HAS INVITED FINNISH WORKS COUNCIL REPRESENTATIVES TO NEGOTIATIONS REGARDING TEMPORARY LAYOFFS WHICH WOULD COVER ALL OF KONECRANES’ FINNISH OPERATIONS, SOME 2,000 EMPLOYEES IN TOTAL.
* COMPANY CANNOT ESTIMATE AT THIS STAGE WHAT THOSE MEASURES WILL ULTIMATELY BE
* PERIOD OF TEMPORARY LAYOFFS WOULD BE UP TO 90 DAYS AT MOST.
* KONECRANES’ OWN MANUFACTURING OPERATIONS HAVE BEEN IMPACTED BY SIGNIFICANT AND INCREASING MEASURES TO CONTAIN PANDEMIC
* ALREADY BEEN ACTIVE IN REDUCING COSTS ACROSS FULL SCOPE OF COMPANY’S GLOBAL OPERATIONS.
* SEEKS TO EXPLORE ALL POSSIBLE TEMPORARY MEASURES TO ADJUST COSTS TO UNCERTAIN GLOBAL BUSINESS ENVIRONMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)