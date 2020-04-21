Healthcare
April 21, 2020 / 4:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Koninklijke Brill Does Not Provide Guidance For FY Outlook

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Koninklijke Brill NV:

* POSITIVE DEVELOPMENTS CONTINUED IN IN Q1 2020

* IMPACT OF COVID-19 EXPECTED

* DURING THE FIRST TWO MONTHS OF 2020 WE SAW ONLY A LIMITED IMPACT ON OUR SALES IN ASIA AS A RESULT OF COVID-19

* DURING THE SECOND HALF OF MARCH THE LOCKDOWNS IN EUROPE HAD A SERIOUS IMPACT ON OUR PRINT BOOK SALES

* ADDITIONAL MEASURES WILL BE CONSIDERED IN THE COMING MONTHS, DEPENDING ON THE DEPTH AND LENGTH OF THE COVID-19 CRISIS

* HAS TAKEN A RANGE OF MEASURES TO MITIGATE THE NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 CRISIS WITH A CLEAR FOCUS ON FINANCIAL STABILITY, CASH MANAGEMENT AND COST SAVING

* DUE TO THE CURRENT LEVEL OF UNCERTAINTY AROUND COVID-19, BRILL DOES NOT PROVIDE GUIDANCE FOR THE FULL YEAR OUTLOOK Source text: bit.ly/2VoH7Lc Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below