BRIEF-Koninklijke Brill Does Not Provide Guidance For FY Outlook

April 21 (Reuters) - Koninklijke Brill NV:
* IMPACT OF COVID-19 EXPECTED
* DURING THE FIRST TWO MONTHS OF 2020 WE SAW ONLY A LIMITED IMPACT ON OUR SALES IN ASIA AS A RESULT OF COVID-19
* DURING THE SECOND HALF OF MARCH THE LOCKDOWNS IN EUROPE HAD A SERIOUS IMPACT ON OUR PRINT BOOK SALES
* ADDITIONAL MEASURES WILL BE CONSIDERED IN THE COMING MONTHS, DEPENDING ON THE DEPTH AND LENGTH OF THE COVID-19 CRISIS
* HAS TAKEN A RANGE OF MEASURES TO MITIGATE THE NEGATIVE EFFECTS OF THE COVID-19 CRISIS WITH A CLEAR FOCUS ON FINANCIAL STABILITY, CASH MANAGEMENT AND COST SAVING
* DUE TO THE CURRENT LEVEL OF UNCERTAINTY AROUND COVID-19, BRILL DOES NOT PROVIDE GUIDANCE FOR THE FULL YEAR OUTLOOK Source text: bit.ly/2VoH7Lc Further company coverage: (Gdansk Newsroom)