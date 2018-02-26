FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Healthcare
February 26, 2018 / 5:02 PM / in 17 hours

BRIEF-Koninklijke Philips Announces Intended Sale Of Part Of Its Stake In Philips Lighting‍​

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 26 (Reuters) - KONINKLIJKE PHILIPS NV:

* ROYAL PHILIPS ANNOUNCES INTENDED SALE OF PART OF ITS STAKE IN PHILIPS LIGHTING‍​

* ACCELERATED BOOKBUILD OFFERING TO INSTITUTIONAL INVESTORS OF APPROXIMATELY 16.2 MILLION SHARES IN PHILIPS LIGHTING N.V

* SHARES ARE CURRENTLY OWNED BY ROYAL PHILIPS

* SHARES REPRESENTING APPROXIMATELY 11.6% OF PHILIPS LIGHTING’S ISSUED SHARE CAPITAL‍​

* TRANSACTION IS EXPECTED TO SETTLE ON MARCH 1, 2018

* AGREED TO A LOCK‐UP IN RESPECT OF ITS REMAINING STAKE IN PHILIPS LIGHTING UNTIL PUBLICATION OF PHILIPS LIGHTING‘S Q1 RESULTS

* ABN AMRO BANK N.V., GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING AND MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC ARE ACTING AS JOINT BOOKRUNNERS FOR THE TRANSACTION

* AS PART OF THE TRANSACTION, PHILIPS LIGHTING HAS IRREVOCABLY COMMITTED TO PLACE AN ORDER IN THE OFFERING TO REPURCHASE 2.2M SHARES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.