Healthcare
November 25, 2016 / 8:20 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Koninklijke Philips Increases Healthcare Products Production Due To Coronavirus

1 Min Read

March 18 (Reuters) - Koninklijke Philips NV:

* ON CORONAVIRUS: FRANS VAN HOUTEN, CEO OF ROYAL PHILIPS, TODAY PROVIDED AN UPDATE ON HOW PHILIPS IS ADDRESSING CONSTANTLY EVOLVING CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) OUTBREAK, AS ITS EPICENTER IS SHIFTING FROM CHINA TO WEST

* ON CORONAVIRUS: HAS MOBILIZED ITS GLOBAL RESOURCES

* WE ARE RAMPING UP OUR PRODUCTION IN CHINA, WHERE WE ARE NOW ABOVE 80% CAPACITY UTILIZATION

* TO MEET INCREASED DEMAND FOR OUR PROFESSIONAL HEALTHCARE PRODUCTS AND SOLUTIONS, WE ARE IN PROCESS OF INCREASING THEIR PRODUCTION AND ROLL-OUT

* IN PARTICULAR, THIS RELATES TO CERTAIN DIAGNOSTIC IMAGING SYSTEMS, PATIENT MONITORS AND VENTILATORS Source text : reut.rs/2Ug8Mfn Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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