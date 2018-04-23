FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Healthcare
April 23, 2018 / 5:11 AM / in 3 hours

BRIEF-Koninklijke Philips Q1 Sales Rise To 3.9 Billion Euros

Reuters Staff

1 Min Read

April 23 (Reuters) - KONINKLIJKE PHILIPS NV:

* Q1 RESULTS

* SALES IN THE QUARTER WERE EUR 3.9 BILLION, WITH COMPARABLE SALES GROWTH OF 5%

* Q1 NET INCOME FROM CONTINUING OPERATIONS WAS EUR 94 MILLION

* Q1 ADJUSTED EBITA MARGIN IMPROVED BY 130 BASIS POINTS TO 8.7% OF SALES, COMPARED TO 7.4% OF SALES IN Q1 2017

* Q1 OPERATING CASH INFLOW TOTALED EUR 92 MILLION

* Q1 EBITA EUR 263 MILLION VERSUS EUR 212 MILLION IN REUTERS POLL

* PHILIPS - CONTINUES TO MAKE PROGRESS IN LINE WITH THE TERMS OF THE CONSENT DECREE, WHICH IS PRIMARILY FOCUSED ON THE DEFIBRILLATOR MANUFACTURING IN US

* PHILIPS - REITERATE TARGETS FOR THE 2017–2020 PERIOD OF 4-6% COMPARABLE SALES GROWTH

* REUTERS POLL: Q1 SALES EUR 3.92 BILLION; Q1 EBITA EUR 212 MILLION Source text for Eikon: philips.to/2Hjrdbl Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.