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June 28, 2017 / 12:30 PM / in 2 months

BRIEF-Korian announces final terms of bond issue

1 Min Read

June 28 (Reuters) - KORIAN:

* ANNOUNCES ITS FINAL TERMS OF UNSUBORDINATED UNDATED BONDS CONVERTIBLE INTO NEW SHARES AND/OR EXCHANGEABLE FOR EXISTING SHARES (ODIRNANE) FOR ABOUT € 240 MILLION

* ANNOUNCES SIGNING OF THE ISSUANCE OF UNDATED HYBRID UNLISTED BOND TO INVESTOR (THE “HYBRID INSTRUMENT”)

* TOTAL AMOUNT OF BONDS AND HYBRID INSTRUMENT STANDS AT APPROXIMATELY € 300 MILLION

* SETTLEMENT OF THE BONDS IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON JULY 3RD, 2017 Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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    All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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