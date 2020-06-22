Healthcare
June 22, 2020 / 5:54 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Korian In Talks To Take Majority Stake In Technosens, Partners With Medicalib

1 Min Read

June 22 (Reuters) - Korian SA:

* KORIAN IS STRENGTHENING ITS LOCAL NETWORKS IN LINE WITH ITS COMMITMENTS TO SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY1

* ENTERED INTO EXCLUSIVE TALKS WITH MUTUAL GROUP VYV TO TAKE A MAJORITY STAKE IN TECHNOSENS, A STARTUP DEVELOPING SIMPLE AND ERGONOMIC DIGITAL SOLUTIONS

* TO ENTER INTO A PARTNERSHIP WITH START-UP MEDICALIB, BY TAKING, ALONGSIDE ITS FOUNDERS AND DAY ONE ENTREPRENEURS AND PARTNERS, A MINORITY STAKE IN CAPITAL OF THIS COMPANY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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