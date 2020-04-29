Healthcare
April 29, 2020 / 5:24 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Korian Withdraws 2019 Dividend Payment Proposal

1 Min Read

April 29 (Reuters) - KORIAN SA:

* UPDATE ON THE COVID-19 HEALTH CRISIS AND QUARTERLY FINANCIAL INFORMATION 2020

* Q1 2020 SALES OF € 946.1 MILLION, UP + 8.0%, OF WHICH 3.7% ORGANIC

* WITHDRAWAL OF THE 2019 DIVIDEND PAYMENT PROPOSAL

* ALLOCATION OF 25% OF DIRECTOR’S TOTAL COMPENSATION FOR 2020 GENERAL AND 25% OF REMUNERATION OF CHAIRMAN AND DIRECTORS TO COVID SOLIDARITY FUND

* DIFFERENTIATED AND PROGRESSIVE EFFECTS SINCE BEGINNING OF MARCH ON EUROPEAN NETWORK OF COVID-19 PANDEMIC WITH MORE SIGNIFICANT IMPACT ON BUSINESS IN ITALY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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