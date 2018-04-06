BRIEF-Kotipizza Group March 2018 Sales Up At EUR 10.2 Million

April 6 (Reuters) - KOTIPIZZA GROUP OYJ:
* TOTAL SALES OF RESTAURANTS IN KOTIPIZZA CHAIN GREW BY 19.4 PERCENT IN MARCH 2018 COMPARED TO YEAR BEFORE
* TOTAL SALES OF RESTAURANTS IN KOTIPIZZA CHAIN GREW BY 19.4 PERCENT IN MARCH 2018 COMPARED TO YEAR BEFORE.
* SAME-STORE SALES INCREASED BY 13.6 PERCENT
* IN 2018, SALES IN MARCH AMOUNTED TO 10.2 MILLION EUROS COMPARED WITH 8.5 MILLION EUROS IN PREVIOUS YEAR
* MARCH 2018 INCLUDED, CHAIN’S SALES HAVE RISEN FOR 36 CONSECUTIVE MONTHS. Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)