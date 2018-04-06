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Consumer Goods and Retail
April 6, 2018 / 7:40 AM / a day ago

BRIEF-Kotipizza Group March 2018 Sales Up At EUR 10.2 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - KOTIPIZZA GROUP OYJ:

* STORE SALES INCREASED BY 13.6 PERCENT

* TOTAL SALES OF RESTAURANTS IN KOTIPIZZA CHAIN GREW BY 19.4 PERCENT IN MARCH 2018 COMPARED TO YEAR BEFORE

* ‍TOTAL SALES OF RESTAURANTS IN KOTIPIZZA CHAIN GREW BY 19.4 PERCENT IN MARCH 2018 COMPARED TO YEAR BEFORE.​

* ‍SAME-STORE SALES INCREASED BY 13.6 PERCENT​

* IN 2018, SALES IN MARCH AMOUNTED TO 10.2 MILLION EUROS COMPARED WITH 8.5 MILLION EUROS IN PREVIOUS YEAR

* ‍MARCH 2018 INCLUDED, CHAIN’S SALES HAVE RISEN FOR 36 CONSECUTIVE MONTHS.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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