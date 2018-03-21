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Consumer Goods and Retail
March 21, 2018 / 7:11 AM / Updated 12 hours ago

BRIEF-Kotipizza Group Q4 Comparable EBITDA Up At EUR ‍2.1​ Million

Reuters Staff

1 Min Read

March 21 (Reuters) - KOTIPIZZA GROUP OYJ:

* REG-KOTIPIZZA GROUP OYJ: FINANCIAL YEAR ENDED WITH STRONG FOURTH QUARTER, BOARD OF DIRECTORS PROPOSES 0.65 EUROS PER SHARE DISTRIBUTION FROM FUND FOR INVESTED UNRESTRICTED EQUITY

* Q4 COMPARABLE NET SALES EUR ‍21​.0 MILLION VERSUS EUR 17.5 MILLION YEAR AGO

* Q4 COMPARABLE EBITDA EUR ‍2.1​ MILLION VERSUS EUR 1.5 MILLION YEAR AGO

* ‍BOARD OF DIRECTORS PROPOSES 0.65 EUROS PER SHARE DISTRIBUTION FROM FUND FOR INVESTED UNRESTRICTED EQUITY​

* ESTIMATES THAT COMPARABLE EBITDA FOR 2018 WILL INCREASE AS COMPARED TO PREVIOUS YEAR

* ‍ESTIMATES FOR FULL FY TOTAL CHAIN SALES OF ITS RESTAURANT CONCEPTS WILL BE APPROXIMATELY 120 MEUR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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