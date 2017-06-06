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June 6, 2017 / 10:06 AM / 2 months ago

BRIEF-Kotipizza Group upgrades FY outlook

Reuters Staff

1 Min Read

June 6 (Reuters) - KOTIPIZZA GROUP OYJ

* REG-KOTIPIZZA GROUP OYJ: KOTIPIZZA UPGRADES ITS OUTLOOK FOR THE FINANCIAL YEAR

* ‍REASONS FOR UPGRADE ARE UNEXPECTEDLY STRONG SALES GROWTH IN KOTIPIZZA CHAIN AND MANAGEMENT'S UPDATED OUTLOOK ON SALES IN REMAINING PERIOD OF FINANCIAL YEAR​

* ESTIMATES FOR FULL FINANCIAL YEAR THAT CHAIN-BASED NET SALES WILL GROW BY OVER TEN (10) PER CENT AS COMPARED TO PREVIOUS FINANCIAL YEAR

* ESTIMATES ‍THAT COMPARABLE EBITDA WILL GROW AS COMPARED TO PREVIOUS YEAR​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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