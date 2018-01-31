BRIEF-KPN Q4 Adjusted EBITDA Of 596 Million Euros Misses Reuters poll

Jan 31 (Reuters) - Kpn:
* Q4 FREE CASH FLOW EUR 223 MILLION VERSUS EUR 381 MILLION YEAR AGO
* Q4 CAPEX EUR 394 MILLION VERSUS EUR 450 MILLION IN REUTERS POLL
* Q4 ADJUSTED EBITDA EUR 596 MILLION VERSUS EUR 610 MILLION IN REUTERS POLL
* Q4 NET PROFIT EUR 70 MILLION VERSUS EUR 109 MILLION IN REUTERS POLL
* Q4 REVENUES EUR 1.61 BILLION VERSUS EUR 1.65 BILLION IN REUTERS POLL
* EXPECTS FY 2018 GROWTH IN FREE CASH FLOW (EXCLUDING. TEFD DIVIDEND)
* EXPECTS ADDITIONAL CASH FLOW VIA DIVIDEND FROM STAKE IN TELEFÓNICA DEUTSCHLAND FOR FY 2018
* INTENDS TO PAY A REGULAR DIVIDEND PER SHARE OF EUR 11 CENTS IN RESPECT OF 2017
* FINAL REGULAR DIVIDEND OF EUR 7.3 CENTS PER SHARE EXPECTED TO BE PAID IN APRIL 2018
* INTENDS TO PAY A REGULAR DIVIDEND OF EUR 12 CENTS IN RESPECT OF 2018 Source text: bit.ly/2Ft17Bx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)