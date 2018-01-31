FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Future Of Money
The Trump Effect
Politics
North Korea
Technology
Myanmar
#Integrated Telecommunications Services
January 31, 2018 / 7:33 AM / in 6 hours

BRIEF-KPN Q4 Adjusted EBITDA Of 596 Million Euros Misses Reuters poll

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 31 (Reuters) - Kpn:

* Q4 FREE CASH FLOW EUR 223 MILLION VERSUS EUR 381 MILLION YEAR AGO

* Q4 CAPEX EUR ‍​394 MILLION VERSUS EUR 450 MILLION IN REUTERS POLL

* Q4 ADJUSTED EBITDA EUR ‍ 596 MILLION VERSUS EUR 610 MILLION IN REUTERS POLL

* ADJUSTED EBITDA IN LINE WITH 2017

* EXPECTS FY 2018 CAPEX OF AROUND EUR 1.1 BILLION

* Q4 NET PROFIT EUR 70‍​ MILLION VERSUS EUR 109 MILLION IN REUTERS POLL

* Q4 REVENUES EUR ‍​ 1.61 BILLION VERSUS EUR 1.65 BILLION IN REUTERS POLL

* EXPECTS FY 2018 GROWTH IN FREE CASH FLOW (EXCLUDING. TEFD DIVIDEND)

* EXPECTS ADDITIONAL CASH FLOW VIA DIVIDEND FROM STAKE IN TELEFÓNICA DEUTSCHLAND FOR FY 2018

* INTENDS TO PAY A REGULAR DIVIDEND PER SHARE OF EUR 11 CENTS IN RESPECT OF 2017

* FINAL REGULAR DIVIDEND OF EUR 7.3 CENTS PER SHARE EXPECTED TO BE PAID IN APRIL 2018

* INTENDS TO PAY A REGULAR DIVIDEND OF EUR 12 CENTS IN RESPECT OF 2018 Source text: bit.ly/2Ft17Bx Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.