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February 20, 2018 / 9:54 PM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Kraton Corporation Announces Q4 Earnings Per Share $2.17

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - Kraton Corp:

* ORATION ANNOUNCES FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS

* Q4 ADJUSTED NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.67

* Q4 EARNINGS PER SHARE $2.17

* QTRLY REVENUE $466 MILLION VERSUS $415.4 MILLION

* CURRENTLY ANTICIPATE 2018 ADJUSTED EBITDA WILL BE APPROXIMATELY $400 MILLION

* BENEFIT TO DILUTED EARNINGS PER SHARE OF $1.60 FOR YEAR ENDED DEC 31, 2017 AS RESULT OF TAX REFORM​

* CURRENTLY ANTICIPATE REDUCING NET DEBT, EXCLUDING KFPC NET DEBT, BY APPROXIMATELY $125 MILLION IN 2018

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.64, REVENUE VIEW $437.7 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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