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May 6, 2020 / 10:28 AM / Updated 19 minutes ago

BRIEF-Krisenergy Says Undertaking A Review Of Commerciality Of Wassana Field

1 Min Read

May 6 (Reuters) - KrisEnergy Ltd:

* UNDERTAKING A REVIEW OF COMMERCIALITY OF WASSANA FIELD AT CURRENT OIL PRICE LEVELS & FUTURE PROJECTED LEVELS

* ANTICIPATES BANGORA CONDENSATE PRICE, AND THEREFORE REVENUES, MAY BE NEGATIVELY IMPACTED BY PREVAILING MARKET VOLATILITY

* IN TALKS TO SECURE NECESSARY SERVICES & FACILITIES TO & INSTALL PLATFORM & PRODUCTION BARGE TO APSARA LOCATION IN GULF OF THAILAND

* REVENUES MAY BE NEGATIVELY IMPACTED BY PREVAILING MARKET VOLATILITY AND DROP IN CRUDE OIL LEVELS Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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