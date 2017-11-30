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BRIEF-Kroger Expects To Contribute About $470 Mln To Multi-Employer Pension Funds In 2017
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November 30, 2017 / 1:12 PM / in 2 hours

BRIEF-Kroger Expects To Contribute About $470 Mln To Multi-Employer Pension Funds In 2017

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 30 (Reuters) - Kroger Co:

* KROGER - CURRENTLY NEGOTIATING AGREEMENT WITH THE TEAMSTERS FOR THE MASTER AGREEMENT - SEC FILING

* KROGER CO - NEGOTIATING AGREEMENT WITH THE TEAMSTERS FOR MASTER AGREEMENT THIS YEAR WILL BE “CHALLENGING”

* KROGER CO - IN 2017, EXPECT TO CONTRIBUTE ABOUT $470 MILLION TO MULTI-EMPLOYER PENSION FUNDS

* KROGER- SEES ONE-TIME NON-CASH EXPENSE IN 2017 OF $350 MILLION- $500 MILLION RELATED TO SETTLEMENT OF OBLIGATIONS FOR ELIGIBLE PARTICIPANTS’ PENSION BALANCES Source text : (bit.ly/2jzY1lT) Further company coverage:

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