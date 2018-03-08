BRIEF-Kroger Reports Q4 Earnings Per Share $0.96

March 8 (Reuters) - Kroger Co:
* 2018 NET EARNINGS PER DILUTED SHARE GROWTH GUIDANCE OF $1.95 TO $2.15
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $30.83 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* TOTAL SALES, EXCLUDING FUEL AND THE 53RD WEEK, INCREASED 2.7% IN THE FOURTH QUARTER OVER THE SAME PERIOD LAST YEAR
* KROGER RECORDED A LIFO CREDIT OF $54 MILLION IN THE FOURTH QUARTER
* KROGER SEES IDENTICAL SUPERMARKET SALES GROWTH, EXCLUDING FUEL, TO RANGE FROM 1.5% TO 2.0% IN 2018
* EXPECTS CAPITAL INVESTMENTS, EXCLUDING MERGERS, ACQUISITIONS, AND PURCHASES OF LEASED FACILITIES, TO BE APPROXIMATELY $3.0 BILLION IN 2018
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $30.83 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.15 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* IDENTICAL SUPERMARKET SALES, WITHOUT FUEL, OF 1.5% IN THE FOURTH QUARTER OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: