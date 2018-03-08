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March 8, 2018 / 12:53 PM / in 13 hours

BRIEF-Kroger Reports Q4 Earnings Per Share $0.96

Reuters Staff

2 Min Read

March 8 (Reuters) - Kroger Co:

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.63

* 2018 NET EARNINGS PER DILUTED SHARE GROWTH GUIDANCE OF $1.95 TO $2.15

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $30.83 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* TOTAL SALES, EXCLUDING FUEL AND THE 53RD WEEK, INCREASED 2.7% IN THE FOURTH QUARTER OVER THE SAME PERIOD LAST YEAR

* KROGER RECORDED A LIFO CREDIT OF $54 MILLION IN THE FOURTH QUARTER

* KROGER SEES IDENTICAL SUPERMARKET SALES GROWTH, EXCLUDING FUEL, TO RANGE FROM 1.5% TO 2.0% IN 2018

* EXPECTS CAPITAL INVESTMENTS, EXCLUDING MERGERS, ACQUISITIONS, AND PURCHASES OF LEASED FACILITIES, TO BE APPROXIMATELY $3.0 BILLION IN 2018

* EXPECTS ITS 2018 TAX RATE TO BE APPROXIMATELY 22%

* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.63, REVENUE VIEW $30.83 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.15 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* IDENTICAL SUPERMARKET SALES, WITHOUT FUEL, OF 1.5% IN THE FOURTH QUARTER OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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