BRIEF-Kroger Reports Q4 Revenue Of $28.9 Bln

March 5 (Reuters) - Kroger Co:
* Q4 REVENUE $28.9 BILLION VERSUS REFINITIV IBES ESTIMATE OF $28.83 BILLION
* Q4 IDENTICAL SALES WITHOUT FUEL GREW 2.0%, DIGITAL SALES GREW 22%
* CONFIRMS IDENTICAL SALES WITHOUT FUEL, ADJUSTED FIFO OPERATING PROFIT AND ADJUSTED EPS GUIDANCE FOR 2020
* IN Q4, KROGER RECOGNIZED AN IMPAIRMENT CHARGE RELATED TO PLANNED CLOSING OF 35 STORES ACROSS FOOTPRINT IN 2020
* 2020 GUIDANCE DOES NOT INCLUDE ANY POTENTIAL IMPACT RELATED TO THE CORONAVIRUS
* IMPAIRMENT CHARGE IS REFLECTED IN $52 MILLION OF TRANSFORMATION COSTS RECOGNIZED DURING Q4
* KROGER SAYS RESTOCK KROGER IS RIGHT STRATEGIC FRAMEWORK TO POSITION COMPANY FOR SUSTAINABLE GROWTH IN FUTURE
* AS A CONSEQUENCE OF LUCKY’S MARKET BANKRUPTCY PROCEEDING, KROGER REPORTED A NON-CASH CHARGE OF $174 MILLION IN QUARTER
* CONTINUES TO EXPECT, SUBJECT TO BOARD APPROVAL, AN INCREASING DIVIDEND OVER TIME
* KROGER’S 2020 GUIDANCE DOES NOT INCLUDE ANY POTENTIAL IMPACT RELATED TO CORONAVIRUS
* SEES 2020 CAPEX $3.2 BILLION- $3.4 BILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.55, REVENUE VIEW $28.87 BILLION — REFINITIV IBES DATA
* FY EARNINGS PER SHARE VIEW $2.34 — REFINITIV IBES DATA Source text for Eikon: Further company coverage: