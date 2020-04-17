Healthcare
April 17, 2020 / 2:47 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Krungthai Card Posts Q1 Net Interest Margin 15.64%

1 Min Read

April 17 (Reuters) - Krungthai Card PCL:

* SPREAD OF COVID-19 INEVITABLY IMPACTED CO’S PERFORMANCE OF CREDIT CARD SPENDING & EXPANSION OF ITS RECEIVABLE PORTFOLIO

* NET INTEREST MARGIN FOR Q1 WAS 15.64%

* ANTICIPATES IMPACTS FROM COVID-19 CANNOT BE CLEARLY ASSESSED CURRENTLY BUT WILL RATHER BE MORE EVIDENTLY REVEALED IN Q2

* AS AT END OF Q1, TOTAL NPL STOOD AT 4.01%

* CO LOWERED ITS CREDIT CARD MINIMUM PAYMENT RATE FROM 10% TO 5% FOR ITS CREDIT CARD CLIENTS

* FOR ITS PERSONAL LOAN CLIENTS, MINIMUM PAYMENT RATE OF KTC PROUD IS PRESENTLY AT 3% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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