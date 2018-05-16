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May 16, 2018 / 7:08 PM / in 2 hours

BRIEF-Ks Bancorp Inc Says Reached Global Settlement With First Citizens Bancshares, Inc

Reuters Staff

1 Min Read

May 16 (Reuters) - KS BANCORP INC :

* KS BANCORP INC - REACHED A GLOBAL SETTLEMENT WITH FIRST CITIZENS BANCSHARES, INC

* KS BANCORP INC - UNDER TERMS OF SETTLEMENT, KS HAS REPURCHASED ALL KS SHARES OWNED BY FIRST CITIZENS AND ITS AFFILIATES

* KS BANCORP INC - OTHER TERMS OF SETTLEMENT WILL REMAIN CONFIDENTIAL

* KS BANCORP - UNDER TERMS OF SETTLEMENT, FIRST CITIZENS HAS AGREED TO VOLUNTARY DISMISSAL OF ITS LAWSUIT BEFORE NORTH CAROLINA BUSINESS COURT Source text for Eikon: Further company coverage:

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