Switzerland Market Report
November 21, 2018 / 6:00 AM / in 4 hours

BRIEF-Kuehne Und Nagel Acquires Quick International Courier

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - Kuehne und Nagel International AG :

* KUEHNE + NAGEL ANNOUNCES THE ACQUISITION OF QUICK INTERNATIONAL COURIER, A MARKET LEADING PROVIDER OF TIME-CRITICAL TRANSPORTATION AND LOGISTICS SOLUTIONS GLOBALLY

* QUICK IS AN INDUSTRY SPECIALIST IN PROVIDING TAILOR-MADE SOLUTIONS TO THE AVIATION AND PHARMA & HEALTHCARE INDUSTRIES, GENERATING ABOVE USD 200 MILLION ANNUAL NET REVENUE

* QUICK CONSISTS OF STERLING AVIATION, QUICKSTAT, QUICK HEALTHCARE AND QUICK LOGISTICS WHO WILL CONTINUE TO OPERATE AS INDEPENDENT PRODUCT BRANDS

* BOTH PARTIES AGREED NOT TO DISCLOSE THE PURCHASE PRICE Source text for Eikon: [tinyurl.com/yakn3tsa] Further company coverage: (Reporting by Riham Alkousaa)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.