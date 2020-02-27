Switzerland Market Report
February 27, 2020 / 5:51 AM / Updated 41 minutes ago

BRIEF-Kuehne Und Nagel International FY EBIT Up 7.5% At CHF 1.1 Bln

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Feb 27 (Reuters) - Kuehne und Nagel International AG:

* FY EBIT WAS UP 7.5% AT CHF 1.1 BILLION

* FY EARNINGS FOR THE YEAR WERE UP 3.6% AT CHF 800 MILLION.

* FY SEAFREIGHT EBIT INCREASED BY 9.1% TO CHF 456 MILLION AGAINST THE PREVIOUS YEAR.

* DESPITE THE CURRENT ECONOMIC HEADWINDS POSED BY THE CORONAVIRUS, ASIA WILL CONTINUE TO BE A CENTRAL DRIVER OF GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT.

* SAYS SETTING ASIDE UNKNOWN SCOPE OF CORONAVIRUS, LOOKING AHEAD WITH CONFIDENCE TO 2020 BUSINESS YEAR AND BEYOND Source text - bit.ly/2vk93pe Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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