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March 15, 2018 / 7:12 AM / Updated 8 hours ago

BRIEF-Kungsleden Issues SEK 2 Bln Green Bond

Reuters Staff

1 Min Read

March 15 (Reuters) - Kungsleden Ab:

* KUNGSLEDEN HAS SUCCESSFULLY ISSUED ITS FIRST GREEN BOND

* ‍SUCCESSFULLY ISSUED ITS FIRST GREEN BOND OF SEK 2,000 MILLION WITH A TENOR OF FOUR YEARS UNDER ITS MTN PROGRAM.​

* ‍BOND CONSISTS OF TWO TRANCHES: ONE WITH A FLOATING RATE AND ONE WITH A FIXED RATE.​

* ‍TENOR OF BOTH TRANCHES IS FOUR YEARS.​

* ‍FLOATING RATE TRANCHE AMOUNTS TO SEK 1,250 MILLION AND HAS A FLOATING RATE COUPON OF STIBOR 3 MONTHS PLUS 205 BPS​

* ‍FIXED RATE TRANCHE AMOUNTS TO SEK 750 MILLION AND HAS A FIXED RATE EQUIVALENT TO FOUR YEAR MID SWAP RATE PLUS 205 BPS​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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