FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 months ago
BRIEF-Kungsleden sells 18 properties for SEK 882 mln
#Trump
#NorthKorea
#Energy&Environment
#Economy
#FutureOfMoney
#CyberRisk
Sections
Featured
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S.
Fellow Republicans hit Trump for defending Confederate statues
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
North Korea
U.S., Japan step up cooperation to counter North Korea
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
Breakingviews
Gary Cohn faces worst dilemma of his career
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Financials
June 13, 2017 / 5:15 AM / 2 months ago

BRIEF-Kungsleden sells 18 properties for SEK 882 mln

1 Min Read

June 13 (Reuters) - KUNGSLEDEN AB:

* KUNGSLEDEN HAS REACHED ITS 2016-2017 GOAL TO SELL NON-STRATEGIC PROPERTIES FOR SEK 2 BILLION

* IS SELLING 18 INDUSTRIAL AND WAREHOUSE PROPERTIES IN 13 MUNICIPALITIES AT A TOTAL SALES PRICE OF SEK 882 MILLION

* ‍IS COMPLETING TRANSFORMATION OF ITS PROPERTY PORTFOLIO​

* ‍WILL BE EXITING 9 MUNICIPALITIES AND WILL FROM NOW ON BE FOCUSING ITS GEOGRAPHICAL SPREAD TO 23 MARKETS​

* ‍"WITH CURRENT TRANSACTION, RESTRUCTURING OF KUNGSLEDEN'S PROPERTY HOLDINGS IS COMPLETED" - THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, BILJANA PEHRSSON​

* ‍OUR FOCUS FROM NOW ON WILL BE TO EXTRACT VALUE AND INVEST IN OUR CORE PORTFOLIO OF INVESTMENT AND DEVELOPMENT PROPERTIES - CEO Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.