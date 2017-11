Dec 1 (Reuters) - Kuriyama Holdings Corp

* Says co’s Europe-based unit Técnicas e Ingeniería de Protección, S.A.U. will merge with co’s Europe-based units Bulma XXI, S.L.U. and Tubos Industriales del Penedés, S.A.U., on Dec. 31

* Says Bulma XXI, S.L.U. and Tubos Industriales del Penedés, S.A.U. will be dissolved after merger

Source text in Japanese: goo.gl/RnfVFx

