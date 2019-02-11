Switzerland Market Report
February 11, 2019 / 6:08 AM / in 3 hours

BRIEF-Kuros Biosciences Wins Order For Bone Graft Supply For U.S. Seaspine

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Kuros Biosciences AG:

* KUROS BIOSCIENCES SIGNS AGREEMENT TO SUPPLY SEASPINE WITH BONE GRAFT INCORPORATING KUROS’S ADVANCED SUBMICRON SURFACE TECHNOLOGY

* GLOBAL PARTNER TO MARKET AN ADVANCED BONE GRAFT SUPPLIED BY KUROS

* UNDER AGREEMENT KUROS WILL SUPPLY BONE GRAFT IN VARIOUS FORMS AND SEASPINE WILL MARKET PRODUCTS UNDER BRAND NAME OSTEOCURRENT IN U.S. AND OTHER SELECT MARKETS

* INITIAL SALES IN U.S. ARE EXPECTED PRIOR TO END OF H1 2019. TERMS OF AGREEMENT WERE NOT DISCLOSED Further company coverage: (Reporting by Riham Alkousaa)

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