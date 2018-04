April 27 (Reuters) - Kurzemes CMAS AS:

* SAYS 2018 Q1 NET TURNOVER EUR 238,942 VERSUS EUR 284,564 YEAR AGO

* SAYS 2018 Q1 NET LOSS EUR 19,561 VERSUS PROFIT EUR 65,365 YEAR AGO

* SAYS 2018 Q1 LOSS PER SHARE EUR 0.02 VERSUS PROFIT EUR 0.07 YEAR AGO Source text : bit.ly/2I01mZw Further company coverage: (Gdynia Newsroom)