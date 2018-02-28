BRIEF-Kuuhubb Signs Term Sheet To Acquire Full Global Rights, Revenue To My Hospital Game

Feb 28 (Reuters) - Kuuhubb Inc:
* KUUHUBB SIGNS TERM SHEET TO ACQUIRE FULL GLOBAL RIGHTS AND REVENUE TO MY HOSPITAL GAME
* SAYS BASED ON TERM SHEET, CURRENT DISTRIBUTION AGREEMENT, ENDING JUNE 2019, TO BE CHANGED TO PURCHASE AGREEMENT FOR MY HOSPITAL FULL GLOBAL RIGHTS
* SAYS PURCHASE PRICE OF 2.6 MILLION EUROS WOULD BE PAID IN MONTHLY INSTALLMENTS BETWEEN MAY 2019 AND JUNE 2021
* SAYS AFTER CO HAS RECOUPED ENTIRE PURCHASE PRICE, CHERRYPICK GAMES WOULD BE ENTITLED TO 25% NET PROFIT SHARE Source text for Eikon: Further company coverage: