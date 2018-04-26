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April 26, 2018 / 11:30 AM / in an hour

BRIEF-Kynikos' Chanos Says is short Tesla, Dunkin Brands, Restaurant Brands - CNBC

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) -

* SHORT-SELLER JIM CHANOS SAYS HAS BEEN SHORT ON TESLA FOR FOUR YEARS - CNBC

* SHORT-SELLER JIM CHANOS SAYS TESLA LAGGING BEHIND AND NO LONGER A LEADER IN AUTO PILOT- CNBC

* KYNIKOS’ JIM CHANOS SAYS HE THINKS ELON MUSK WILL LEAVE TESLA AS CEO AND MOVE TO SPACEX IN THE FUTURE - CNBC

* SHORT-SELLER JIM CHANOS SAYS IS SHORT ON DUNKIN- CNBC

* KYNIKOS’ JIM CHANOS SAYS HE IS SHORT RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC - CNBC

* JIM CHANOS SAYS HAS BEEN SHORT RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL AND DUNKIN’ BRANDS GROUP FOR ABOUT A YEAR - CNBC

* JIM CHANOS SAYS HAS NO POSITION ON STARBUCKS - CNBC Further company coverage:

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