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January 24, 2018 / 1:38 PM / in 2 hours

BRIEF-Kyocera Announce Progress Of Development Plan For 480-Megawatt Solar Power Project

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 24 (Reuters) - Kyocera Corp:

* KYOCERA AND 7 OTHER COMPANIES ANNOUNCE PROGRESS OF DEVELOPMENT PLAN FOR MAX. 480-MEGAWATT SOLAR POWER PROJECT

* KYOCERA - UKUJIMA SOLAR PROJECT ENTERED NEW PHASE WITH INCLUSION OF 5 OTHER PARTICIPANTS: SPCG PUBLIC CO, TOKYO CENTURY, FURUKAWA ELECTRIC, OTHERS

* KYOCERA CORP - ABOUT US$1.80 BILLION IN INVESTMENT IS PLANNED FOR PROJECT, WITH A GOAL OF STARTING CONSTRUCTION IN FY2019

* KYOCERA CORP - EXPLORING PLAN TO CONSTRUCT AND OPERATE SOLAR POWER PROJECT LOCATED ON AGRICULTURAL LAND ON UKUJIMA ISLAND, NAGASAKI, JAPAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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