BRIEF-L Brands Says April Sales Rose 4 Pct To $751.6 Mln

May 10 (Reuters) - L Brands Inc:
* L BRANDS REPORTS APRIL 2018 SALES AND UPDATES FIRST QUARTER EARNINGS GUIDANCE
* Q1 REVENUE $2.626 BILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $2.59 BILLION
* EXPECTS TO REPORT Q1 EARNINGS PER SHARE AT LOWER END OF ITS PREVIOUS GUIDANCE OF $0.15 TO $0.20
* EXPECTS TO REPORT Q1 EARNINGS PER SHARE AT LOWER END OF ITS PREVIOUS GUIDANCE OF $0.15 TO $0.20
* COMPARABLE SALES FOR Q1 ENDED MAY 5, 2018, INCREASED 3 PERCENT COMPARED TO THIRTEEN WEEKS ENDED MAY 6, 2017
* COMPARABLE SALES FOR FOUR WEEKS ENDED MAY 5, 2018 NEGATIVELY IMPACTED BY EARLIER EASTER HOLIDAY THIS YEAR BY ABOUT 3 PERCENTAGE POINTS
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.18 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: