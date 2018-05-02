FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 2, 2018 / 9:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-L3 Technologies Says Unit Company Entered Into A Stock And Asset Purchase Agreement With 450 Madison Acquireco

Reuters Staff

1 Min Read

May 2 (Reuters) - L3 Technologies Inc:

* L3 TECHNOLOGIES INC SAYS ON MAY 1, UNIT COMPANY ENTERED INTO A STOCK AND ASSET PURCHASE AGREEMENT WITH 450 MADISON ACQUIRECO LLC - SEC FILING

* L3 TECHNOLOGIES INC - HAVE AGREED TO SELL CERTAIN ASSETS OF CO, UNIT FOR AN AGGREGATE PURCHASE PRICE OF $540 MILLION IN CASH

* L3 TECHNOLOGIES INC - ALSO AGREED TO SELL ALL OF ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF CAPITAL STOCK OF OF VERTEX AND OF VERTEX'S SUBSIDIARIES Source text: (bit.ly/2JNjcMH) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.