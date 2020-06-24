Healthcare
June 24, 2020 / 11:37 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-La Jolla Pharmaceutical Company To Acquire Tetraphase Pharmaceuticals

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June 24 (Reuters) - Tetraphase Pharmaceuticals Inc:

* LA JOLLA PHARMACEUTICAL COMPANY TO ACQUIRE TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.

* LA JOLLA PHARMACEUTICAL COMPANY TO ACQUIRE TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - LA JOLLA AGREEMENT PROVIDES FOR $43.0 MILLION IN UPFRONT CASH

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS INC - LA JOLLA WOULD ACQUIRE TETRAPHASE, THROUGH A TENDER OFFER

* TETRAPHASE PHARMA - DEAL INCLUDES UPFRONT CASH PLUS POTENTIAL FUTURE CASH PAYMENTS OF UP TO $16.0 MILLION PURSUANT TO CONTINGENT VALUE RIGHTS

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - TETRAPHASE EQUITY HOLDERS WOULD BE ENTITLED TO RECEIVE, FOR EACH SHARE OF TETRAPHASE STOCK, ONE NON-TRADEABLE CVR

* TETRAPHASE PHARMACEUTICALS - TETRAPHASE TERMINATED MERGER WITH MELINTA THERAPEUTICS Source text for Eikon: Further company coverage:

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