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April 27, 2020 / 3:11 PM / Updated an hour ago

BRIEF-La Perla Fashion Holding Suspends Its Targets Due To COVID-19

1 Min Read

April 27 (Reuters) - LA PERLA FASHION HOLDING NV:

* LA PERLA RESPONDS TO COVID-19 PANDEMIC

* LA PERLA FASHION HOLDING N.V. IS SUSPENDING ITS TARGETS

* GROUP WAS FORCED TO TEMPORARILY CLOSE MULTIPLE OF ITS OWN RETAIL STORES OR FACE CLOSURE OF OTHER POINTS-OF-SALE FOR ITS MERCHANDISE

* GROUP TARGETS OF SALES IN EXCESS OF EUR130 MILLION IN 2020, POSITIVE EBITDA IN 2020 AND SALES OF AROUND EUR200 MILLION IN 2022 ARE SUSPENDED

* IN ADDITION, PRODUCTION FACILITY IN BOLOGNA, ITALY, REMAINS CLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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