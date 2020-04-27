BRIEF-La Perla Fashion Holding Suspends Its Targets Due To COVID-19

April 27 (Reuters) - LA PERLA FASHION HOLDING NV:
* LA PERLA RESPONDS TO COVID-19 PANDEMIC
* GROUP WAS FORCED TO TEMPORARILY CLOSE MULTIPLE OF ITS OWN RETAIL STORES OR FACE CLOSURE OF OTHER POINTS-OF-SALE FOR ITS MERCHANDISE
* GROUP TARGETS OF SALES IN EXCESS OF EUR130 MILLION IN 2020, POSITIVE EBITDA IN 2020 AND SALES OF AROUND EUR200 MILLION IN 2022 ARE SUSPENDED
* IN ADDITION, PRODUCTION FACILITY IN BOLOGNA, ITALY, REMAINS CLOSED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)