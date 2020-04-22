Healthcare
April 22, 2020 / 12:00 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Labcorp Broadens Availability Of Covid-19 Serological Antibody Tests

1 Min Read

April 22 (Reuters) - Laboratory Corporation of America Holdings:

* LABCORP BROADENS AVAILABILITY OF COVID-19 SEROLOGICAL ANTIBODY TESTS TO HOSPITALS, HEALTHCARE ORGANIZATIONS AND THROUGH ITS PATIENT SERVICE CENTERS

* LABCORP - BY MID-MAY, LABCORP EXPECTS TO BE ABLE TO PERFORM SEVERAL HUNDRED THOUSAND TESTS PER WEEK

* LABCORP - HAS BUILT CAPACITY TO PERFORM OVER 50,000 SEROLOGICAL TESTS/DAY, COMPLETE THOSE TESTS WITHIN AVERAGE OF 1-3 DAYS FROM TIME SPECIMEN IS PICKED UP Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below