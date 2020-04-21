Healthcare
April 21, 2020 / 11:08 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Labcorp Covid-19 At-Home Test Kit Receives FDA Emergency Use Authorization

1 Min Read

April 21 (Reuters) - Laboratory Corporation of America Holdings:

* LABCORP COVID-19 AT-HOME TEST KIT RECEIVES FDA EMERGENCY USE AUTHORIZATION

* LABCORP - INTENDS TO MAKE COVID-19 SELF-COLLECTION KITS AVAILABLE TO CONSUMERS IN COMING WEEKS

* LABCORP - EUA PERMITS NASAL SWAB SPECIMENS TO BE COLLECTED AT HOME USING PIXEL BY LABCORP COVID-19 TEST HOME COLLECTION KIT

* LABCORP - COVID-19 AT-HOME TEST KIT WILL BE OFFERED THROUGH COMPANY’S PIXEL BY LABCORP PLATFORM

* LABCORP - CO’S COVID-19 TEST HOME COLLECTION KIT AUTHORIZED BY FDA UNDER EUA ONLY FOR DETECTION OF NUCLEIC ACID FROM SARS-COV-2, NOT OTHER VIRUSES,PATHOGENS Source text for Eikon: Further company coverage:

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