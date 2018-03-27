FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Earnings
Future of Money
Breakingviews
Market News
March 27, 2018 / 5:53 PM / Updated 16 hours ago

BRIEF-Labrador Iron Ore Royalty Provides Update On IOC Labour Relations

Reuters Staff

1 Min Read

March 27 (Reuters) - Labrador Iron Ore Royalty Corp :

* LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION PROVIDES UPDATE ON IOC LABOUR RELATIONS

* SAYS ‍ADVISED THAT USW LOCALS 5795 & 6731 (LABRADOR CITY) VOTED ON IRON ORE CO OF CANADA’S FINAL OFFER PRESENTED ON MARCH 23​

* SAYS ‍IOC’S OFFER WAS REJECTED AND USW EMPLOYEES VOTED IN FAVOUR OF A STRIKE​

* SAYS IN SEPT-ÎLES, LIORC HAS BEEN ADVISED THAT USW LOCAL 9344 WILL NOT ACQUIRE RIGHT TO STRIKE UNTIL APRIL 10 AT EARLIEST

* SAYS ‍STRIKE AT IOC EXPECTED TO ADVERSELY AFFECT REVENUE OF LIORC​

* SAYS ‍UNDERSTANDS IOC ACTIVATED CONTINGENCY PLAN CONSISTING MOBILIZING STAFF EMPLOYEES TO CARRY OUT ORDERLY SHUTDOWN OF OPERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.