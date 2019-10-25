Switzerland Market Report
October 25, 2019 / 5:50 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Lafargeholcim CEO Says No Evidence That 2020 Is Going To Turn Negative For Construction Industry

1 Min Read

Oct 25 (Reuters) - LafargeHolcim Ltd:

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS NO EVIDENCE THAT 2020 IS GOING TO TURN NEGATIVE FOR CONSTRUCTION INDUSTRY

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS WHATEVER HAPPENS IN BREXIT SHOULD HAVE STIMULUS EFFECT FOR CONSTRUCTION

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS DECLINES COMMENT ON POSSIBLE BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ACQUISITION

* LAFARGEHOLCIM CEO SAYS AT THIS POINT NO REASON TO CHANGE TARGET FRAMEWORK OF 3 TO 5% SALES GROWTH, 5% EBITDA IMPROVEMENT Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting by John Revill)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below