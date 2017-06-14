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June 14, 2017 / 4:47 PM / 2 months ago

BRIEF-Lagardere launches its 7-year bond issue

Reuters Staff

1 Min Read

June 14 (Reuters) - LAGARDERE SCA:

* LAGARDERE LAUNCHES SUCCESSFULLY ITS 7-YEAR BOND ISSUE

* LAUNCHED EUR 300 MILLION, 7-YEARS (DUE IN JUNE 2024) BOND ISSUE, WITH AN ANNUAL COUPON OF 1.625%

* ORDER BOOK REACHED AN AMOUNT ABOVE EUR 1 BILLION, MORE THAN 3.3 TIMES OVERSUBSCRIBED

* THIS NEW BOND ISSUE WILL ENABLE LAGARDERE TO LENGTHEN MATURITY OF ITS DEBT PROFILE, TO DECREASE LAGARDERE'S COST OF LONG TERM DEBT AND TO MAINTAIN ITS LIQUIDITY

* PROCEEDS OF THIS ISSUE ARE INTENDED TO BE USED FOR GENERAL CORPORATE PURPOSES, AND NOTABLY REIMBURSEMENT OF BOND ISSUED IN 2012 AND DUE IN OCTOBER 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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