BRIEF-Lakeland Industries Reports Q4 Loss Per Share Of $0.64

April 16 (Reuters) - Lakeland Industries Inc:
* LAKELAND INDUSTRIES, INC. REPORTS FISCAL 2018 FOURTH QUARTER AND YEAR END FINANCIAL RESULTS
* NET SALES FOR 4Q18 OF $25.2 MILLION INCREASED 23.9% FROM $20.3 MILLION IN 4Q17
* SAYS NET SALES FOR 4Q18 OF $25.2 MILLION INCREASED 23.9% FROM $20.3 MILLION IN 4Q17
* LAKELAND INDUSTRIES - NON-CASH IMPAIRMENT CHARGE OF $0.8 MILLION INCLUDED IN OPERATING EXPENSES RELATING TO WRITE DOWN OF ASSETS HELD-FOR-SALE IN BRAZIL IN Q42018
* LAKELAND INDUSTRIES - ONE-TIME, NON-CASH INCOME TAX EXPENSE OF $5.1 MILLION IN CONNECTION WITH 2017 TAX CUTS AND JOBS ACT IN QUARTER Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)